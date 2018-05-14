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الوطن

الكنيسة تشكر السيسي بعد عودة رفات شهداء ليبيا

منذ 9 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
الكنيسة تشكر السيسي بعد عودة رفات شهداء ليبيا

تواضروس

شكر المجمع المقدس للكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعاونيه وكل الأجهزة المعنية في مصر، وللسلطات الليبية والسفارتين المصرية والليبية والنائب العام والأجهزة الأمنية في كلٍ من البلدين، وشركة الإفريقية للطيران على جهودهم التي بذلوها بكل تميز وبكفاءةٍ عالية حتى تم العثور على جثامين شهداء الوطن والكنيسة بليبيا وعودتهم إلى أرض الوطن بكل كرامة وتقدير.

كما شكرت الكنيسة، في بيان مساء اليوم، وزارة الصحة المصرية ومرفق الإسعاف على جهودهم في عملية تسلم الجثامين ونقلها إلى قراهم بالمنيا.

وقالت الكنيسة إنها تصلي أن يحفظ الرب مصر من كل سوء وأن ينعم عليها وعلى العالم أجمع بالسلام والاستقرار.

ووصل مساء اليوم إلى مطار القاهرة رفات 20 قبطيًا استشهدوا ذبحا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا عام 2015.

كان 20 شهيدا قبطيا قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في شهر فبراير من عام 2015.

وعُثر على رفات 20 رجلا مصريا إضافة إلى آخر داكن البشرة، يتحدر على الأرجح من بلد في أفريقيا، بحسب الطبيب الشرعي الليبي عثمان الزنتاني، قرب مدينة سرت.

وأوضح الطبيب عثمان الزنتاني، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن التعرف على الجثث ليس "مهمة سهلة" بسبب تحللها وانفصال رؤوس الضحايا عن أجسادهم. وأضاف أن عينات الحمض النووي التي أرسلتها عائلات الضحايا أتاحت التعرف على هوياتهم.

وفي 15 فبراير 2015، بث تنظيم "داعش" شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال أنهم 21 مسيحيا قبطيا خطفوا في يناير من العام نفسه في غرب ليبيا.

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