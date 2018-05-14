تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس

اليوم PM 10:27
كتب: مصطفى رحومة:
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس

تحركت سيارات الإسعاف التي تحمل رفات شهداء 20 قبطيًا ذبحوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا عام 2015، من مطار القاهرة متوجهة إلى الكنيسة المكرسة على اسمهم "شهداء الايمان والوطن" بقرية العور في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، يرافقها أهالي الشهداء ووفد كنسي.

جاء ذلك بعد انتهاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من صلاة التجنيز عليهم، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

وفيما صلى البابا بأوشية "الراقدين"، ردد خورس الإكليريكية ترتيل ألحان دورة (زفة) القيامة، وقال البابا في كلمته خلال الجنازة: "نحيى أرض مصر التى أنجبتهم والنيل الذى شربوا منه".

ومن المقرر إقامة جنازة الشهداء صباح غد، برئاسة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، وعدد من اعضاء المجمع المقدس للكنيسة، قبل أن يتم وضع جثامينهم في المزار الذي أعد لهم خصيصا بكنيسة "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور في سمالوط، وهي مسقط رأس معظم الضحايا.

بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس
بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس

أخبار متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تشكر أجهزة الدولة لرجوع رفات شهداء ليبيا

الكنيسة الكاثوليكية تشكر أجهزة الدولة لرجوع رفات شهداء ليبيا
الكنيسة القبطية: صلاة الجنازة على "شهداء ليبيا" غدا في المنيا

الكنيسة القبطية: صلاة الجنازة على "شهداء ليبيا" غدا في المنيا
أسر شهداء ليبيا يجهزون لافتات داخل الكنيسة انتظارا لوصول الرفات

أسر شهداء ليبيا يجهزون لافتات داخل الكنيسة انتظارا لوصول الرفات
أكبر حركة تغييرات فى عهد «تواضروس» تطال كبار رجال الكنيسة

أكبر حركة تغييرات فى عهد «تواضروس» تطال كبار رجال الكنيسة

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

المتحدث باسم حركة فتح: فلسطين لا تنسى وقوف الشعب المصري بجانبها

المتحدث باسم حركة فتح: فلسطين لا تنسى وقوف الشعب المصري بجانبها

بالفيديو| رد فعل جنوني من رجل عندما شاهد سيارة فيراري بالشارع

بالفيديو| رد فعل جنوني من رجل عندما شاهد سيارة فيراري بالشارع

الكنيسة تشكر السيسي بعد عودة رفات شهداء ليبيا

الكنيسة تشكر السيسي بعد عودة رفات شهداء ليبيا

الفائز بلقب "صانع الأمل": حصد مصر المركز الأول شيء يدعو للفخر

الفائز بلقب "صانع الأمل": حصد مصر المركز الأول شيء يدعو للفخر

" الكتاب العرب" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس ويؤكد دعمه لفلسطين

" الكتاب العرب" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس ويؤكد دعمه لفلسطين

اختيارات الوطن

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل