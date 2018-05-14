بالصور| جثامين "شهداء ليبيا" تتجه إلى المنيا بعد صلاة البابا تواضروس

تحركت سيارات الإسعاف التي تحمل رفات شهداء 20 قبطيًا ذبحوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا عام 2015، من مطار القاهرة متوجهة إلى الكنيسة المكرسة على اسمهم "شهداء الايمان والوطن" بقرية العور في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، يرافقها أهالي الشهداء ووفد كنسي.

جاء ذلك بعد انتهاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من صلاة التجنيز عليهم، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

وفيما صلى البابا بأوشية "الراقدين"، ردد خورس الإكليريكية ترتيل ألحان دورة (زفة) القيامة، وقال البابا في كلمته خلال الجنازة: "نحيى أرض مصر التى أنجبتهم والنيل الذى شربوا منه".

ومن المقرر إقامة جنازة الشهداء صباح غد، برئاسة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، وعدد من اعضاء المجمع المقدس للكنيسة، قبل أن يتم وضع جثامينهم في المزار الذي أعد لهم خصيصا بكنيسة "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور في سمالوط، وهي مسقط رأس معظم الضحايا.