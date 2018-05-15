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الوطن

محافظة قنا تستعيد 1800 فدان من أراضي أملاك الدولة

اليوم AM 12:28
كتب: رجب آدم
محافظة قنا تستعيد 1800 فدان من أراضي أملاك الدولة

ازالات

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأن المحافظة نجحت في استعادة 1800 فدان من أراضي أملاك الدولة بقرية "هو" بمدينة نجع حمادي وقرية الجبلاو والأشراف بمركز قنا.

أوضح الهجان، أن مساحة 30 فدانًا جرى استعادتها بعد إزالة 250 حالة تعد بالمباني عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وأضاف أن الحملة نجحت أيضا في إزالة منزل مبني بالخرسانة المسلحة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 289 م2 مكون من طابقين.

 وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بإزالة حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بقرية البياضية بمساحة 18 فدانًا، لافتا إلى أن تلك المساحة مخصصة لإقامة عدد من المشروعات المستقبلية.

كما تم إزالة تعديات عدد من المواطنين بالزراعة علي مساحة 1750 فدان ضمن مساحة 4195 فدان تم تخصيصها بقرار رئيس الجمهورية رقم 318 لسنة 2009 لإقامة محطات معالجة صرف صحي والمزارع الخشبية التابعة لها لخدمة مدينة قنا.

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