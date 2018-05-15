وزير التنمية المحلية: التصالح مع واضعي اليد على أراضي الدولة مشروط

ناشد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، واضعي أيديهم على أراضي الدولة التقدم بتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن حالات التصالح مشروطة بمن يستصلح الأراضي وزراعتها، لكن قبل 14 يونيو المقبل ومن يتأخر عن ذلك سيتم استرداد الأرض بما عليها.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى" الفضائية، أن الأراضي المستردة تسرع الحكومة في طرحها بالمزاد العلني للبيع بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، وحتى بيعها ستحافظ الدولة عليها بالحراسة والأسوار واللافتات.