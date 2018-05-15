غضب دولي لاستشهاد 55 فلسطينيا.. وواشنطن تحمِّل "حماس" المسؤولية

أثار استشهاد ما لا يقل عن 55 متظاهرا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة، الإثنين، استياء دوليا ودعوات إلى ضبط النفس فيما حمَّلت الولايات المتحدة حركة حماس المسؤولية.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت الإثنين تبني بيان لمجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيق مستقل بأعمال العنف هذه.

وأعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة أنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن صباح الثلاثاء حول الوضع في الشرق الأوسط.

واعتبر مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض أن "مسؤولية هذه الوفيات المأسوية تقع بالكامل على حماس".

بدوره، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهذه "المنظمة الارهابية" مؤكدا أن "من واجب كل بلد الدفاع عن اراضيه".

من جهته، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"مجزرة".

واستدعت جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل بسبب العنف بحق الفلسطينيين.

وانتقدت دول عدة منها بريطانيا وفرنسا وروسيا تدشين السفارة الأمريكية في القدس الذي تنصّلت منه 128 من الدول الـ193 الأعضاء بالأمم المتحدة.

تزامن التدشين مع تظاهر عشرات آلاف الاشخاص في غزة. وقُتل 55 فلسطينيًا برصاص الجنود الإسرائيليين على الحدود وأصيب 2400، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين "مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات بالرصاص الحي في غزة يجب أن يتوقف فورا. على المسؤولين عن هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان أن يحاسبوا".

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "قلقه العميق" للوضع في غزة.

وأدانت منظمة العفو "الانتهاك الصارخ" لحقوق الإنسان و"جرائم الحرب" بغزة.

- بريطانيا: قال متحدث باسم رئيسة الوزراء "نحن قلقون إزاء التقارير عن العنف وخسارة الأرواح في غزة، وندعو إلى الهدوء وضبط النفس لتجنب أعمال مدمرة لجهود السلام".

- فرنسا: أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال العنف التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة، وذلك خلال محادثتين عبر الهاتف أجراهما مساء الإثنين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "في وقت يتصاعد التوتر على الارض (...) تدعو فرنسا جميع الأفرقاء إلى التحلي بالمسؤولية بهدف تجنب تصعيد جديد".

- الاتحاد الأوروبي: دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

وقالت "قتل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب مئات بنيران إسرائيلية خلال احتجاجات واسعة مستمرة قرب سياج غزة. نتوقع من الجميع التصرف بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح".

أضافت "على إسرائيل احترام حق الاحتجاج السلمي ومبدأ عدم الإفراط في استخدام القوة، وعلى حماس ومن يقودون التظاهرات في غزة ضمان أن تظل غير عنيفة ويجب أن لا يستغلوها لأغراض أخرى".

وذكرت بـ"الموقف الواضح والموحد للاتحاد الأوروبي" بشأن القدس.

- روسيا :قال الناطق باسم الرئيس الروسي ردا على سؤال حول ما إذا كان نقل السفارة الأمريكية يثر مخاوف روسيا من تفاقم الوضع في المنطقة، "نعم، لدينا مثل هذه المخاوف وسبق أن عبرنا عنها".

وأعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف "أننا مقتنعون بأنه يجب ألا نعود من جانب واحد عن قرارات الأسرة الدولية. مصير القدس يجب أن يقرر بالحوار المباشر مع الفلسطينيين".

- تركيا: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نرفض قرار (نقل السفارة) الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة اختارت باتخاذها هذا القرار أن تكون طرفا في النزاع وبالتالي تخسر دور الوسيط في عملية السلام" في الشرق الأوسط.

واتهم أردوغان إسرائيل بممارسة "إرهاب الدولة" و"الإبادة".

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ إنّ تركيا تقوم باستدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وإسرائيل "لإجراء مشاورات" إثر أحداث غزة.

وندد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من جانبه "بمجزرة" وبـ"إرهاب دولة" في تعليقه على حصيلة القتلى المرتفعة للفلسطينيين في غزة. أضاف "اللعنة على إسرائيل وقواتها الأمنية".

- الكويت :أعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة أنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن صباح الثلاثاء حول الوضع في الشرق الأوسط. وقال منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة "ندين ما حدث. سيكون هناك رد فعل من قبلنا".

- المغرب :جدد العاهل المغربي، الذي يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رفضه الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وقال في رسالة إلى عباس، إن هذه "الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد عدم جواز تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة". ووصفها بـ"العمل الأحادي الجانب الذي يتنافى مع ما دأبت الأسرة الدولية في التأكيد عليه".

- مصر :أكدت الخارجية المصرية "دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته أكد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام في بيان، أن تدشين السفارة الأمريكية "هو استفزاز صريح وواضح لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على وجه الأرض"، مشددا على أن "هذه الاستفزازات الأمريكية تزيد الوضع صعوبةً وتدخل بالمنطقة في مزيد من الصراعات والحروب، ما يهدد الأمن والسلام العالمي".

- السعودية: عبّر مصدر مسؤول في الخارجية "عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".

- إيران: كتب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على تويتر "النظام الإسرائيلي يذبح عددا كبيرا من الفلسطينيين بدم بارد أثناء احتجاجهم في أكبر سجن مفتوح في العالم".

- سوريا: نقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

- بلجيكا: قال وزير الخارجية ديديه ريندرز "أدعو الى تجنب الاستخدام المفرط للقوة واستئناف الحوار للتوصل إلى حل دائم للنزاع في اقرب فرصة".

- النرويج :أبدت وزيرة الخارجية آني إريكسن سورايدي "قلقها العميق لدوامة العنف التي نشهدها حاليا على الحدود بين إسرائيل وغزة". وأضافت "من غير المقبول إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

- البرازيل: وجَّه الرئيس ميشال تامر "نداء من أجل السلام"، آسفًا "لأعمال العنف الرهيبة".