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الوطن

المتحدث باسم حركة فتح: فلسطين لا تنسى وقوف الشعب المصري بجانبها

أمس PM 11:55
كتب: عبد الرحمن خالد
المتحدث باسم حركة فتح: فلسطين لا تنسى وقوف الشعب المصري بجانبها

أسامة القواسمي

قال أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، إن فلسطين لا تنسى وقوف الشعب المصري العظيم، والقيادة المصرية العظيمة بجانبها عبر سنوات طويلة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيظل يدافع عن أرضه.

وأضاف "القواسمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن إسرائيل تريد أن يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء، والقبول بالاحتلال والسياسة العنصرية الهمجية، ولكن لن يحدث، مشيرا إلى أنه وقع اليوم 60 شهيدا و2400 مصابا، ألف منهم في الرأس وفي الصدر، موضحا أن لديهم تعليمات من نتنياهو بقتل المتظاهرين.

وأوضح أن قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي عدد من المتظاهرين اليوم ليست المرة الأولى، فليها العديد من المجازر التي ارتكبوها في أكثر من مكان أخر.

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