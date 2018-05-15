بالفيديو| "العاشرة مساء": مصانع الرخام في "شق الثعبان" مهددة بالإغلاق

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا عن تعرض مصانع منطقة "شق الثعبان" لخطر الإغلاق بعد توقف تصدير الرخام لأسباب إجرائية.

وقال أحد المشتغلين بالمنطقة: "المشكلة مش في مصنع أو مصنعين، المنطقة فيها حوالي 200 مصنع وكل مصنع فيه حوالي 80 عاملا كحد أدنى".

وأضاف خالد عابدين صاحب شركة رخام بالمنطقة: "الحكومة قالت إن لازم التصدير يطلع له موافقة تصديرية، لكن إحنا تبع وزارة الصناعة، إحنا ملناش علاقة بصورة عقد المحجر، وعاوزين بيان إنتاج المحجر، وده صعب جدًا".

وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية: "بعد 4 سنين هنفقد أسواق مهمة للسوق المصري زي كندا وكوريا وإنجلترا".