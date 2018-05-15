برلماني عن مسلسلات رمضان: "إحنا دولة مسلمة.. ومينفعش نعرض إسفاف"

قال اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد توقيع غرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ خارج بالمسلسلات، مضيفًا: "محدش هيرتدع إلا بالعقوبة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الإسفاف اللي بيحصل في رمضان بيخرج الناس عن شعورها وبتبقى نقمة على الدولة".

وأردف: "لو قولنا إن اللي بيخالف مرور مش عليه عقوبة كله هيخالف، وعشان كده لازم تكون العقوبة موجودة على المسلسلات هيتعمل ما لا نتوقعه".

وتابع: "الدول العربية والدول الإسلامية بتابع مصر في رمضان، مينفعش ندعي إننا أهل الدين والتليفزيون بتاعنا بيصدر مشاهد الناس مش راضية عنها، إحنا بنقول إننا دولة مسلمة يبقى اللي بيتعرض في التليفزيون لازم يتواءم مع الكلام ده".