تسجيل الدخول

الوطن

برلماني عن مسلسلات رمضان: "إحنا دولة مسلمة.. ومينفعش نعرض إسفاف"

منذ 5 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني عن مسلسلات رمضان: "إحنا دولة مسلمة.. ومينفعش نعرض إسفاف"

اللواء شكري الجندي

قال اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد توقيع غرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ خارج بالمسلسلات، مضيفًا: "محدش هيرتدع إلا بالعقوبة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الإسفاف اللي بيحصل في رمضان بيخرج الناس عن شعورها وبتبقى نقمة على الدولة". 

وأردف: "لو قولنا إن اللي بيخالف مرور مش عليه عقوبة كله هيخالف، وعشان كده لازم تكون العقوبة موجودة على المسلسلات هيتعمل ما لا نتوقعه". 

وتابع: "الدول العربية والدول الإسلامية بتابع مصر في رمضان، مينفعش ندعي إننا أهل الدين والتليفزيون بتاعنا بيصدر مشاهد الناس مش راضية عنها، إحنا بنقول إننا دولة مسلمة يبقى اللي بيتعرض في التليفزيون لازم يتواءم مع الكلام ده". 

 

أخبار متعلقة

10 مسلسلات ضمن الخريطة الدرامية لـ"ART" خلال رمضان

10 مسلسلات ضمن الخريطة الدرامية لـ"ART" خلال رمضان
تامر كروان يقترب من إنهاء موسيقى 4 مسلسلات خلال رمضان

تامر كروان يقترب من إنهاء موسيقى 4 مسلسلات خلال رمضان
"ماسبيرو" يبدأ عرض برموهات مسلسلات رمضان

"ماسبيرو" يبدأ عرض برموهات مسلسلات رمضان
7 مسلسلات تنتهى من تصوير مشاهدها قبل رمضان

7 مسلسلات تنتهى من تصوير مشاهدها قبل رمضان
"ماسبيرو" يتأخر في إعلان خريطة دراما رمضان.. ومصدر: نتفاوض على مسلسلات

"ماسبيرو" يتأخر في إعلان خريطة دراما رمضان.. ومصدر: نتفاوض على مسلسلات

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

الأرصاد: طقس اليوم الثلاثاء 15-5-2018

الأرصاد: طقس اليوم الثلاثاء 15-5-2018

برلماني: الدراما المصرية علمت بعض أبناء الصعيد تناول المخدرات

برلماني: الدراما المصرية علمت بعض أبناء الصعيد تناول المخدرات

برلماني عن مسلسلات رمضان: "إحنا دولة مسلمة.. ومينفعش نعرض إسفاف"

برلماني عن مسلسلات رمضان: "إحنا دولة مسلمة.. ومينفعش نعرض إسفاف"

إزالة 53 حالة تعد في المنيا

إزالة 53 حالة تعد في المنيا

برلماني عن فرض غرامة 250 ألف على كل لفظ خارج بالمسلسلات: "مش كفاية"

برلماني عن فرض غرامة 250 ألف على كل لفظ خارج بالمسلسلات: "مش كفاية"

اختيارات الوطن

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل