"أوقاف أسيوط" يجتمع بقيادات المديرية لبيان الخطة الدعوية خلال "رمضان"

عقد الدكتور عبدالناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اجتماعا بقيادات الدعوة ومديري الإدارات ومفتشي المساجد على مستوى المحافظة، وذلك لبيان الخطة الدعوية الشاملة خلال شهر رمضان المبارك، وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك بحضور وكيل المديرية ومدير الدعوة والمتابعة وشؤون المساجد الحكومية والأهلية وشؤون القرآن الكريم والإرشاد الديني بالمديرية.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة أن تشمل الخطة دروس دينية وقوافل دعوية وملتقيات فكرية وسهرات رمضانية تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز والمدن على مستوى المحافظة طوال الشهر الكريم.

وشدد وكيل الوزارة على مفتشي المساجد بتفعيل دورهم التفتيشي كل في مساجد منطقته، ومتابعتها متابعة دقيقة، مطالبا مديري الإدارات على التعاون التام مع كافة مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة في الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي وسائر المؤسسات الحكومية المختلفة للقيام بالواجب الدعوي نحو بيان فقه الصيام، وأن الشهر الكريم إنما هو مدرسة أخلاقية تبعث في النفوس المسؤولية المشتركة تجاه الفرد والمجتمع، وأن الدور الشبابي المبني على الجد والاجتهاد والعمل البناء إنما هو سبب في ازدهار وبناء الوطن، شريطة أن يكون بفكر وسطي معتدل.