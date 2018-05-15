العاهل الأردني يدين الاعتداءات السافرة وعنف إسرائيل في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء، أن بلاده ترفض وتدين "الاعتداءات السافرة والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك عبد الله أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين، أن "الأردن يرفض ويدين الاعتداءات السافرة والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

وشدد على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية الشعب الفلسطيني".

وحذر الملك من "تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس"، مشيرا إلى أن "القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

ورأى ان "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين".