اليوم.. مستشفيات شمال سيناء تستقبل المتبرعين بالدم لصالح مصابي غزة

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها، أنه نظرا للأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة وما يتعرض له الإخوة الفلسطينيين من قصف إسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، وبناء على تعليمات القيادة السياسية والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات شمال سيناء استعدادا لاستقبال مصابي أحداث غزة وعلاجهم بالمستشفيات.

وطالب البيان أهل الخير من أبناء شمال سيناء بالتوجه، اليوم، بالمستشفيات للتبرع بالدم لصالح المصابين، علما بأنه سيستقبل المتبرعين بالدم في بنك الدم الإقليمي بمستشفى العريش العام، أو بنك الدم بمستشفى بئر العبد المركزي.