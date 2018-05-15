تسجيل الدخول

الوطن

اليوم.. مستشفيات شمال سيناء تستقبل المتبرعين بالدم لصالح مصابي غزة

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد مقلد
اليوم.. مستشفيات شمال سيناء تستقبل المتبرعين بالدم لصالح مصابي غزة

مستشفى العريش العام أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها، أنه نظرا للأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة وما يتعرض له الإخوة الفلسطينيين من قصف إسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، وبناء على تعليمات القيادة السياسية والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات شمال سيناء استعدادا لاستقبال مصابي أحداث غزة وعلاجهم بالمستشفيات.

وطالب البيان أهل الخير من أبناء شمال سيناء بالتوجه، اليوم، بالمستشفيات للتبرع بالدم لصالح المصابين، علما بأنه سيستقبل المتبرعين بالدم في بنك الدم الإقليمي بمستشفى العريش العام، أو بنك الدم بمستشفى بئر العبد المركزي.

أخبار متعلقة

صحة "شمال سيناء" ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

صحة "شمال سيناء" ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك
وكيل "صحة شمال سيناء" يفتتح المكتبة العلمية الثقافية بمستشفى العريش

وكيل "صحة شمال سيناء" يفتتح المكتبة العلمية الثقافية بمستشفى العريش
وكيل "صحة شمال سيناء" يتفقد مستشفى بئر العبد ويشيد بالخدمة

وكيل "صحة شمال سيناء" يتفقد مستشفى بئر العبد ويشيد بالخدمة
افتتاح المكتبة العلمية بـ"صحة شمال سيناء" السبت المقبل

افتتاح المكتبة العلمية بـ"صحة شمال سيناء" السبت المقبل

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

اليوم.. مستشفيات شمال سيناء تستقبل المتبرعين بالدم لصالح مصابي غزة

اليوم.. مستشفيات شمال سيناء تستقبل المتبرعين بالدم لصالح مصابي غزة

"أوقاف أسيوط" يجتمع بقيادات المديرية لبيان الخطة الدعوية خلال "رمضان"

"أوقاف أسيوط" يجتمع بقيادات المديرية لبيان الخطة الدعوية خلال "رمضان"

اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد زغلول الأثري برشيد

اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد زغلول الأثري برشيد

بالفيديو| سيث رولينز يستمر في الاحتفاظ بحزام القارات.. هل من منافس؟

بالفيديو| سيث رولينز يستمر في الاحتفاظ بحزام القارات.. هل من منافس؟

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بشرط جزائي مليون جنيه بالمنيا

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بشرط جزائي مليون جنيه بالمنيا

اختيارات الوطن

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل