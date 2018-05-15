"العربية للتصنيع": مد فترة الشراكة مع "فيات كرايسلر" لمدة 10 سنوات

قال اللواء محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إنه تم التصديق على مد فترة الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "فيات كرايسلر"، لمدة 10 سنوات حتى 18 نوفمبر 2027.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة العربية للتصنيع، المقام حاليا، بحضور الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومسؤولين بالشريك الأجنبي للهيئة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات إلى، أنه تم افتتاح مركز خدمة وبيع سيارات الجيب الجديد في الهيئة، اليوم.