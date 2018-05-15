"العربية للتصنيع": طاقة خدمة مركز السيارات الجديد 60 سيارة يوميا

قال اللواء محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مركز خدمة وبيع السيارات الجيب الجديد الذي تفتتحه الهيئة اليوم، يهدف لتطوير خدمة ما بعد البيع للسيارات، وتقديم الخدمة لمن يمتلكون سيارات جيب في مناطق شرق القاهرة، والقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة للجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي تنظمه الهيئة العربية للتصنيع، حاليا، بحضور الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومسؤولين بالشريك الأجنبي للهيئة.

وأضاف أنيس، أن المركز أنشئ بالشراكة بين "العربية للتصنيع" و"فيات كرايزلر"، بمساحة كلية 14 ألفا و425 مترا مربعا، وأنه يعمل فيه 91 عاملا ومهندسا، بطاقة خدمة 60 سيارة يوميا، وألف و400 سيارة في العام.