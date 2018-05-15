"العربية للتصنيع": "مركز خدمة سيارات جيب" يعمل بالطاقة الشمسية

قال اللواء محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنهم يتوقعون خدمة 7 آلاف و500 سيارة في العام الأول من عمل مركز الخدمة المتكامل لسيارات "الجيب"، الذي تفتتحه الهيئة، اليوم، ليصل الرقم إلى 11 ألف سيارة في العام الخامس.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي تنظمه الهيئة العربية للتصنيع، حاليا، بحضور الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومسؤولين بالشريك الأجنبي للهيئة.

وأضاف أنيس، أن "المركز يعمل بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وهي إحدى المجالات التي تعمل العربية للتصنيع على إنتاجها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة".

وأشار إلى أنه تم استحداث المركز للمساهمة في تطوير خطوط الإنتاج، ودعم البحوث والتطوير في الشركة.

وتابع: "المركز يتكون من صالة عرض وبيع سيارات بمساحة 162 مترا مربعا، ومجهزة لتقديم خدمة بيع السيارات الجيب، فضلاً عن قسم استقبال وفحص يسعي عربتان لاستقبال عربات العملاء، وفحص، وتحديد الأعطال، والتسليم للورش المختصة".

وأوضح رئيس "العربية الأمريكية للسيارات"، أن المركز يضم ورشة إصلاح ميكانيكا وكهرباء وصيانة سعة 20 عربة، بالإضافة لورشة إصلاح جسم السيارة من "سمكرة"، و"دهان فرن"، فضلاً عن مجمع مخازن قطع غيار وخامات، بالإضافة لصالات انتظار سيارات.