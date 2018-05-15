إصابة ضابط بطلق خرطوش أثناء مطاردته تاجر مخدرات في سوهاج

أصيب النقيب إسلام سليمان، معاون مباحث مركز المراغة بسوهاج، بطلق ناري خرطوش أثناء مطاردته تاجر مخدرات بدائرة مركز المراغة، وتم نقل الضابط لمستشفى سوهاج الجامعي، وحول لمحافظة أسيوط للعلاج، وعززت قوات الشرطة من تواجدها بالمنطقة للقبض على مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمود حسن، رئيس مباحث المديرية، يفيد بتنفيذ ضباط مباحث مركز شرطة المراغة حملة أمنية لضبط أحد تجار المواد المخدرة بقرية فزارة دائرة المركز، وفور وصول القوات حاول المتهم الهرب وأثناء مطاردته، أطلق عيار ناري من بندقية خرطوش نتج عنه إصابة النقيب إسلام سليمان، معاون مباحث المركز، وتمكن المتهم من الهرب داخل الزراعات.

وكلف مدير الأمن بتنفيذ عملية شاملة بالمنطقة، وتكثيف التواجد الأمني على مختلف الطرق لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

وأوضح مصدر أمني، أن الضابط أصيب برش خرطوش في الوجه، وحالته العامة مستقرة.