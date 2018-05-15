تسجيل الدخول

الوطن

إصابة ضابط بطلق خرطوش أثناء مطاردته تاجر مخدرات في سوهاج

منذ 17 دقيقة
كتب: خالد الغويط
إصابة ضابط بطلق خرطوش أثناء مطاردته تاجر مخدرات في سوهاج

ارشيفية

أصيب النقيب إسلام سليمان، معاون مباحث مركز المراغة بسوهاج، بطلق ناري خرطوش أثناء مطاردته تاجر مخدرات بدائرة مركز المراغة، وتم نقل الضابط لمستشفى سوهاج الجامعي، وحول لمحافظة أسيوط للعلاج، وعززت قوات الشرطة من تواجدها بالمنطقة للقبض على مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمود حسن، رئيس مباحث المديرية، يفيد بتنفيذ ضباط مباحث مركز شرطة المراغة حملة أمنية لضبط أحد تجار المواد المخدرة بقرية فزارة دائرة المركز، وفور وصول القوات حاول المتهم الهرب وأثناء مطاردته، أطلق عيار ناري من بندقية خرطوش نتج عنه إصابة النقيب إسلام سليمان، معاون مباحث المركز، وتمكن المتهم من الهرب داخل الزراعات.

وكلف مدير الأمن بتنفيذ عملية شاملة بالمنطقة، وتكثيف التواجد الأمني على مختلف الطرق لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

وأوضح مصدر أمني، أن الضابط أصيب برش خرطوش في الوجه، وحالته العامة مستقرة.

أخبار متعلقة

بالصور| "أمن سوهاج" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جرجا

بالصور| "أمن سوهاج" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جرجا
"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية
"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص

"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص
مديرية أمن سوهاج تنفذ 321 قرار إزالة

مديرية أمن سوهاج تنفذ 321 قرار إزالة

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

مرور الجيزة: ضبط 7984 مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة

مرور الجيزة: ضبط 7984 مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة

وصول الوفد الوزاري المصري المشارك في الاجتماع التساعي لسد النهضة

وصول الوفد الوزاري المصري المشارك في الاجتماع التساعي لسد النهضة

"تعليم جنوب سيناء": امتحانات الشهادة الإعدادية تسير دون مشاكل حتى الآن

"تعليم جنوب سيناء": امتحانات الشهادة الإعدادية تسير دون مشاكل حتى الآن

استعدادا لشهر رمضان.. "الصحة": 30 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك

استعدادا لشهر رمضان.. "الصحة": 30 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك

"الإفتاء" ينظم حفلا لإعلان نتائج استطلاع هلال رمضان اليوم

"الإفتاء" ينظم حفلا لإعلان نتائج استطلاع هلال رمضان اليوم

اختيارات الوطن

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

الأكثر قراءة

عاجل