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الوطن

"تعليم جنوب سيناء": امتحانات الشهادة الإعدادية تسير دون مشاكل حتى الآن

منذ 7 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"تعليم جنوب سيناء": امتحانات الشهادة الإعدادية تسير دون مشاكل حتى الآن

وكيل وزارة التعليم

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن رئيس لجنة الامتحان هو وكيل وزارة في لجنته، يفعل ما يشاء بما يتماشى مع اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على عدم السماح بالغش لأنه يريد نتيجة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب.

وأضاف عقل، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير في هدوء حتى اليوم، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أي شكاوى بخصوص الامتحانات.

جاء ذلك، خلال متابعة وكيل الوزارة، اليوم، لسير امتحان الشهادة الإعدادية في مادة الهندسة، تليها مادة التربية الفنية، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 17 مايو الجاري.

وأكد الطلاب لوكيل الوزارة، سهولة الامتحان ومطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية، ومن الأجزاء المقررة بالمناهج، إضافة إلى جودة الطباعة.

يذكر أن هناك 2282 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في الشهادة الإعدادية هذا العام، على مستوى المحافظة، موزعين على 65 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانية، بواقع 2154 طالبا منتظما، و128 طالب منازل.

 

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