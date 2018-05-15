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الوطن

"الوطنية لليونسكو" تفتتح فعاليات المرحلة الثالثة لمشروع "تمكين النساء"

منذ 28 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
"الوطنية لليونسكو" تفتتح فعاليات المرحلة الثالثة لمشروع "تمكين النساء"

وزير التعليم العالي

افتتحت، أمس، فعاليات ورشة العمل التدريبية تحت عنوان "معالجة قضايا المرأة المهمشة ومهارات مخاطبة ذوي الاحتياجات الخاصة"، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تمكين النساء المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة، في إطار برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو 2016/2017، بحضور الدكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم عزالدين منسق المشروع، والدكتورة نرمين قاسم أستاذ الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس.

وأوأوضحت زينب الوكيل أمين عام مساعد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو،  أن الورشة استهدفت التعريف بحقوق المرأة والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز القدرات والكفاءات في مجال العمل مع الفئات المهمشة، وبناء القدرات لتمكين السكان المهمشين وذوي الإعاقة؛ بهدف تفعيل مشاركتهم في التنمية الشاملة بمصر.

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