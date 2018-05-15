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الوطن

بالصور| إقبال شديد على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

منذ 15 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
بالصور| إقبال شديد على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق

شهدت مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق، صباح اليوم، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لليوم الثالث على التوالي، لاستخراج الاشتراكات الشهرية، بعد تطبيق زيادة أسعار تذكرة المترو بدءا من يوم الجمعة الماضية.

وطالب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جميع المواطنين بسرعة استخراج الاشتراكات الشهرية، مشيرا إلى أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها، و35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، و35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن لـ35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

وأوضح عرفات، أن الإشتراكات للاشخاص من غير الفئات المستثناه سابقاً كالتالي المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة جنيهان بنسبة تخفيض 33% ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50%، ومرحلة ثالثة لـ26 محطة بمبلغ 535 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97 جنيه بنسبة تخفيض 57.5%، ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89جنيه بنسبة تخفيض 44.4%.

 

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