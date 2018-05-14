تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| أديب يستعرض تقرير "الوطن" حول "حيل الهروب من تذكرة المترو"

اليوم AM 12:35
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| أديب يستعرض تقرير "الوطن" حول "حيل الهروب من تذكرة المترو"

أديب يستعرض تقرير الوطن

استشهد الإعلامي عمرو أديب بتقرير "الوطن" عن حيل المصريين للالتفاف حول زيادة أسعار تذاكر المترو.

ونصح أديب، خلال حلقة الأحد من برنامجه "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "ON E"، المواطنين بـ"عمل اشتراكات شهرية بدلًا من الالتفاف حول زيادة الأسعار بطرق تعتبر من السرقة".

وهاجم أديب دعوات التحايل على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عن طريق بعض التطبيقات مثل "بدل تذكرتك". وأضاف: "بدل تذكرتك ده مش هينفع كل ده وهم".

وتابع: "طب متعمل اشتراك ليه السرقة ليه هنسرق بعض ونعلم إن الزيادات لا يحبها أحد وفي انجلترا اليوم اللي يزيد فيه المترو يوم أسود.. ليه كده إيه الفكرة يعني هتوفر قد إيه من السرقة".

وطالب أديب المواطنين بعمل اشتراكات للمترو قائلًا: "لو سمحتوا اتعبوا نفسكوا شوية واعملوا اشتراك".

أخبار متعلقة

أديب عن تطبيق "بدل تذكرتك": "هتوفر قد إيه بالسرقة؟"

أديب عن تطبيق "بدل تذكرتك": "هتوفر قد إيه بالسرقة؟"
عمرو أديب: "بنت محمد صلاح ومراته وحماته كانوا بيعيطوا كل لما يجيب جول"

عمرو أديب: "بنت محمد صلاح ومراته وحماته كانوا بيعيطوا كل لما يجيب جول"
عمرو أديب عن ابنة محمد صلاح: "مبهجة ولذيذة.. خلت الاستاد كله يصقف"

عمرو أديب عن ابنة محمد صلاح: "مبهجة ولذيذة.. خلت الاستاد كله يصقف"
أديب لصلاح: "لو مكانك كنت هتغير".. واللاعب: "عمري ما حسيت إني عظيم"

أديب لصلاح: "لو مكانك كنت هتغير".. واللاعب: "عمري ما حسيت إني عظيم"
عمرو أديب عن مدينة ليفربول: "كروية بامتياز.. الناس جاية تشجع وتستمتع"

عمرو أديب عن مدينة ليفربول: "كروية بامتياز.. الناس جاية تشجع وتستمتع"

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

مليون مشاهدة لتتر "أبو عمر المصري" بعد 12 ساعة من طرحه

مليون مشاهدة لتتر "أبو عمر المصري" بعد 12 ساعة من طرحه

بالفيديو| الإبراشي: مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان على يد نجل زميله

بالفيديو| الإبراشي: مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان على يد نجل زميله

يوم أسود.. أمريكا تتحدى العالم وتفتتح سفارتها فى «القدس»

يوم أسود.. أمريكا تتحدى العالم وتفتتح سفارتها فى «القدس»

أديب لرئيس "الجزيرة" الجديد: "أبعد عن مصر وغنيلها.. كل عيش"

أديب لرئيس "الجزيرة" الجديد: "أبعد عن مصر وغنيلها.. كل عيش"

سائق قطار بعد "حدفه بالطوب" لـ"الإبراشي": "ده بيتكرر على طول يا بيه"

سائق قطار بعد "حدفه بالطوب" لـ"الإبراشي": "ده بيتكرر على طول يا بيه"

اختيارات الوطن

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

الأكثر قراءة

عاجل