بالفيديو| أديب يستعرض تقرير "الوطن" حول "حيل الهروب من تذكرة المترو"

استشهد الإعلامي عمرو أديب بتقرير "الوطن" عن حيل المصريين للالتفاف حول زيادة أسعار تذاكر المترو.

ونصح أديب، خلال حلقة الأحد من برنامجه "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "ON E"، المواطنين بـ"عمل اشتراكات شهرية بدلًا من الالتفاف حول زيادة الأسعار بطرق تعتبر من السرقة".

وهاجم أديب دعوات التحايل على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عن طريق بعض التطبيقات مثل "بدل تذكرتك". وأضاف: "بدل تذكرتك ده مش هينفع كل ده وهم".

وتابع: "طب متعمل اشتراك ليه السرقة ليه هنسرق بعض ونعلم إن الزيادات لا يحبها أحد وفي انجلترا اليوم اللي يزيد فيه المترو يوم أسود.. ليه كده إيه الفكرة يعني هتوفر قد إيه من السرقة".

وطالب أديب المواطنين بعمل اشتراكات للمترو قائلًا: "لو سمحتوا اتعبوا نفسكوا شوية واعملوا اشتراك".