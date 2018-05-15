جامعة الأزهر تدين نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتداء على الفلسطينين

أدان مجلس جامعة الأزهر بشدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، مؤكدا أن مضي الإدارة الأمريكية في إجراءات النقل يطيح بكل المواثيق الدولية والوثائق التي تؤكد عروبة القدس وإسلاميتها، وأكد المجلس على أن هذه التصرّفات المتهوّرة تجرح مشاعر أكثر من مليار مسلم في العالم، وملايين المسيحيين.

وناشد المجلس الدول والهيئات الأممية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشعوب أن يقفوا في مواجهة هذه التصرفات التي تفتح الباب لقانون الغاب على مصراعيه، حتى لا يؤدي الصمت بالمظلومين إلى العنف في المواجهة دفاعاً عن حقهم، وحماية لأوطانهم، ويؤيد المجلس بسالة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاستلاب والغصب ، مؤكدا أن دماءهم الزكية شرف لهم في سبيل الدفاع عن واحدة من أعظم المقدسات الإسلامية، وسيسجل التاريخ هذا الشرف العظيم لهم.

وطالب المجلس منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي في عدم الاعتراف بإجراء الإدارة الأمريكية والتأكيد على أن القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية إلى الآن، ويؤكد المجلس على أن وجود السفارة الأمريكية في القدس يعتبر مستوطنة أمريكية في قلب فلسطين.