بالصور| مدير أمن الإسكندرية يتفقد استاد برج العرب قبل نهائي كأس مصر

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، استاد برج العرب، للإشراف على وضع الخطة الأمنية، لتأمين مباراة كرة القدم المرتقبة بين فريقي الزمالك وسموحة، المقرر إقامتها، مساء اليوم، بحضور 10 آلاف مشجع، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

وشدد النمر، على تفعيل الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة المرتقبة وخروجها بالشكل الأمثل، مؤكدًا انتظام الخدمات والظهور بالمظهر اللائق، وحسن معاملة الجمهور، وعدم السماح بمرور أي شخص، إلا من حاملي التذاكر أو الدعوات أو المصرح لهم بدخول الاستاد، وفقا للكشوف المعدة من اتحاد الكرة المصري.