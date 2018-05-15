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الوطن

ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

منذ 13 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

البورصة - ارشيفية

ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.283 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 16985 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2911 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17308 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 849 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم 1.4 مليار جنيه، ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 885 ألف جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 59 مليون جنيه، 4.5 جنيه، 8.4 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.

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