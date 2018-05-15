تسجيل الدخول

الوطن

وزير الأوقاف: مليار و400 مليون جنيه لترميم وتجديد المساجد

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
وزير الأوقاف: مليار و400 مليون جنيه لترميم وتجديد المساجد

وزير الأوقاف: مليار و400 مليون جنيه لترميم وتجديد المساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 1000 مسجد جديد خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه تم اعتماد أكثر من 700 مليون جنيه من أجل ترميم وتجديد المساجد، و700 مليون جنيه أخرى من الجهود الذاتية للمواطنين، لترميم أشهر المساجد على مستوى الجمهورية، مثل الإمام الشافعي والإمام الرفاعي ومسجد إبراهيم الدسوقي بكفرالشيخ ومسجد المحلي في رشيد.

وقال جمعة، خلال افتتاحه والدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، المرحلة الأولى من ترميم مسجد زغلول الأثري بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إن هناك خطة طموحة لترميم كافة المساجد الأثرية التس لها طابع خاص بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزارة الأوقاف تقود أكبر حركة تعمير لترميم المساجد خلال العقود الماضية، مناشدا المواطنين بالتبرع لبناء المساجد فى المناطق المحرومة والنائية وترميم المساجد المتهالكة، بدلا من إنشاء المساجد والزوايا فى المناطق الكثيفة.

وشدد خالد عناني، وزير الآثار، على تكثيف الجهود لترميم مسجد المحلى برشيد بقيمة 67 مليون جنيه كمرحلة أولى، ليتم افتتاحه خلال العام القادم، مضيفا أن العمل على قدم وساق لتطوير الآثار الإسلامية بمدينة رشيد، وتنفيذ أعمالها فى مواعيدها المقررة، خلال 3 سنوات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

أخبار متعلقة

العناني يضيف ضريحا وقبة لعداد الآثار الإسلامية والقبطية

العناني يضيف ضريحا وقبة لعداد الآثار الإسلامية والقبطية
العناني يكلف جمال مصطفى بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية

العناني يكلف جمال مصطفى بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية
مصادر: أزمة "المنابر" تطيح برئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية

مصادر: أزمة "المنابر" تطيح برئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية
«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

مصرع ربة منزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ في الفيوم

مصرع ربة منزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ في الفيوم

الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

مجدلاني: نعمل على تعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسة الترحيل

مجدلاني: نعمل على تعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسة الترحيل

المشاركون باجتماع سد النهضة يتعهدون ببيان ختامي لجولة المفاوضات

المشاركون باجتماع سد النهضة يتعهدون ببيان ختامي لجولة المفاوضات

وقفة تضامنية في لشبونة احتجاجا على مجزرة غزة ونقل سفارة أمريكا للقدس

وقفة تضامنية في لشبونة احتجاجا على مجزرة غزة ونقل سفارة أمريكا للقدس

اختيارات الوطن

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

الأكثر قراءة

عاجل