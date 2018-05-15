وزير الأوقاف: مليار و400 مليون جنيه لترميم وتجديد المساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 1000 مسجد جديد خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه تم اعتماد أكثر من 700 مليون جنيه من أجل ترميم وتجديد المساجد، و700 مليون جنيه أخرى من الجهود الذاتية للمواطنين، لترميم أشهر المساجد على مستوى الجمهورية، مثل الإمام الشافعي والإمام الرفاعي ومسجد إبراهيم الدسوقي بكفرالشيخ ومسجد المحلي في رشيد.

وقال جمعة، خلال افتتاحه والدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، المرحلة الأولى من ترميم مسجد زغلول الأثري بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إن هناك خطة طموحة لترميم كافة المساجد الأثرية التس لها طابع خاص بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزارة الأوقاف تقود أكبر حركة تعمير لترميم المساجد خلال العقود الماضية، مناشدا المواطنين بالتبرع لبناء المساجد فى المناطق المحرومة والنائية وترميم المساجد المتهالكة، بدلا من إنشاء المساجد والزوايا فى المناطق الكثيفة.

وشدد خالد عناني، وزير الآثار، على تكثيف الجهود لترميم مسجد المحلى برشيد بقيمة 67 مليون جنيه كمرحلة أولى، ليتم افتتاحه خلال العام القادم، مضيفا أن العمل على قدم وساق لتطوير الآثار الإسلامية بمدينة رشيد، وتنفيذ أعمالها فى مواعيدها المقررة، خلال 3 سنوات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.