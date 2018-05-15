وزير الأوقاف: فتح حساب بنكي للتبرع لإعادة ترميم مسجد المحلي في رشيد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فتح حساب بنكي للتبرع لإعادة ترميم مسجد المحلي الأثري، بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، واعتماد تخصيص 10% نسبة الوزارة في ترميم المسجد، لسرعة الانتهاء من أعمال الترميم خلال عام.

وأكد جمعة، خلال افتتاحه والدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، المرحلة الأولى لإعادة تطوير مسجد زغلول الأثري برشيد بتكلفة 25 مليون جنيه، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف تطوير وترميم المساجد الأثرية برشيد، مضيفا أن هناك تعاونا مع وزارة الآثار لتذليل كافة العقبات أمام تطوير المساجد الأثرية.