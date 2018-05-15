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الوطن

تأجيل محاكمة بديع في قضية "مكتب الإرشاد" لجلسة الغد

اليوم PM 04:23
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة بديع في قضية "مكتب الإرشاد" لجلسة الغد

بديع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

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