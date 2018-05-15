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الوطن

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

منذ 41 دقيقة
كتب: سمر صالح
"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

صورة أرشيفية

تستعد دول العالم العربي لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية خاصة تقام تختلف حسب عادات الدول.

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان غدا في عدد من الدول العربية، حيث أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، أن يوم الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجريا.

وفي أوكرانيا، أعلن اتحاد المنظمات الاجتماعية "الرائد"، أكبر مؤسسة تهتم بشؤون الإسلام والمسلمين في أوكرانيا والإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا، أعلنا أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هو غد الأربعاء الموافق 16 مايو 2018.

كما تحتفل السويد، غد الأربعاء، باستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك، حسب بيان أصدرته إدارة المجلس السويدي للأئمة.

وأعلنت تركيا، أنه سيكون أول أيام شهر رمضان للعام الحالي هو الأربعاء 16 مايو 2018 ونهاية الشهر المبارك سيكون مساء الأربعاء يوم 14 يونيو.

وفي الجمهورية اليمنية، أعلن الفلكي اليمني أحمد محسن الجوبي، إن أول أيام شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية سيصادف يوم الأربعاء الموافق 16 من مايو الجاري.

وأضاف "الجوبي" عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أول أيام شهر رمضان لسنة 1439 هجريا سيصادف يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018 ميلاديا، ويوم الثلاثاء 15 من مايو هو اليوم الـ 29 والأخير من شهر شعبان لسنة 1439 هجريا.

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