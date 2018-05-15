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الوطن

ميلادينوف: إسرائيل تتحمل مسؤولية العنف في غزة

اليوم PM 04:42
كتب: نرمين عفيفي
ميلادينوف: إسرائيل تتحمل مسؤولية العنف في غزة

ميلادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

قال ميلادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية العنف في غزة، مشددًا على أنه لا يجب أن تستغل حماس التظاهرات لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأضاف ميلادينوف، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن فلسطين، أن الأمس كان الأكثر دموية في قطاع غزة منذ عام 2013، وأن المستشفيات في غزة تعاني نقصا حادا في كل الخدمات الطبية، مطالبا بتجنب استهداف المرافق الصحية في غزة والعاملين فيها.

وتابع ميلادينوف، أن أهالي غزة يدفعون ثمن خلافات قادتهم السياسية منذ 10 سنوات.

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