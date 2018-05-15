بالصور| 5 مسلسلات على "mbc مصر" في رمضان

تعرض شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل 5 مُسلسلات، بالإضافة إلى "مسرح مصر" وهي كالتالي:

-"خفة يد" – بيومي فؤاد:

ويُعرض بداية من اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءً، ويُطل النجم بيومي فؤاد في أول بطولة درامية له في رمضان عبر شبكة قنوات "MBC مصر" من خلال مُسلسل "خفه يد" الذي يؤدي فيه شخصية ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من الأزمات له ولمن حوله، ويُشاركة البطولة نُخبة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، ومحمد ثروت، وآيتن عامر، وآخرين، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج مُعتز التوني.

- "سلسال الدم" الجزء الأخير

ويُعرض بداية من اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً، وهي الدراما الصعيدية الأشهر، عبر 4 مواسم مُتتالية والتي إلتف حولها ملايين المُشاهدين، يُعرض الجزء الأخير منها حصرياً عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، حيث يتواصل خلال الجزء الأخير الصراع المُممتد بين "نصره"، و"هارون" ويُحاول أفراد كُل عائلة الإنتصار بكل الطرق وبينما الصراع يصل إلي الذروة تنطلق ثورة 30 يونيو لتحمل الكثير من المُفاجآت للجميع.

ويُشارك في بطولة "سلسال الدم" عبلة كامل، ورياض الخولي، رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، وآخرين، والمُسلسل من إخراج مصطفى الشال وتأليف مجدي صابر.

- "سك على إخواتك" – علي ربيع:

ويُعرض بداية من اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، من خلاله ينضم الفنان الشاب علي ربيع، للمرة الثانية إلى شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر، حيث ينطلق في ثاني بطولاته التلفزيونية بمسلسل "سك على إخواتك" بكوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب الريفي البسيط الذي يرث بصورة مُفاجأة ثروة ضخمه وينتقل للحياة في وسط عائلته الجديدة مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. والمُسلسل كتب قصته ببراعة كريم فهمي وأعد السيناريو والحوار إياد شهاب، وأخرجه وائل إحسان.

ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، كريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوي خطاب، وجيسي عبدو، وميرنا نور الدين، وآخرين.

"قانون عمر" – حمادة هلال:

يواصل النجم حمادة هلال حجز مكانة مُميزة على خريطة العرض الرمضاني عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، يغوص حمادة هلال في مسلسله الجديد "قانون عمر" داخل صراعات النفس البشرية بين القيم والأخلاق من جانب وبين الطمع والجشع والخيانة من جهة أُخرى، ويُشارك مع النجم حمادة هلال نُخبه من الفنانين منهم إيمان العاصي، ومصطفى أبو سريع، وفاطمة الناصر، ومحسن منصور، وفتوح أحمد، وليلي حسين وآخرين وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.

"ممنوع الإقتراب أو التصوير" - زينة:

تنطلق النجمة زينة في أولي مُسلسلاتها عبر شبكة قنوات "MBC مصر" من خلال مُسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة تتورط فيها ممثلة شابة تقع ضحية صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة صاغها ببراعة المؤلف محمد الصفتي، وأخرجها زياد الوشاحي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، ونسرين أمين، ومحمد شاهين، وذكي فطين، وتميم عبده، ومي القاضي، وآخرين.

"مسرح مصر في رمضان"

في تجربة هي الأولي من نوعها، تعرض شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، مسرحية تليفزيونية جديدة يومياً، يُقدم فيها النجم أشرف عبد الباقي ونُخبه من النجوم الشباب أفكار كوميدية جديدة وممتعه وتحمل الكثير من البهجة للجمهور من مُختلف الأعمار والإهتمامات ويواصل من خلالها فريق مسرح مصر تقديم بصمته الخاصة في عالم الكوميديا.. ويشارك في بطولة "مسرح مصر" بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.