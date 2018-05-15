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الوطن

مقرر أممي يدعو لمحاسبة صاحب قرار استخدام القوة ضد الفلسطينيين في غزة

منذ 59 دقيقة
كتب: وكالات
مقرر أممي يدعو لمحاسبة صاحب قرار استخدام القوة ضد الفلسطينيين في غزة

اشتباكات مع الاحتلال

أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في غزة أمس، داعيًا لمحاسبة المسئولين عنه، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ودعا المقرر في بيان له، نشره في جنيف اليوم، إلى محاسبة القيادة السياسية أو العسكرية التي أمرت باستخدام القوة في غزة أو سمحت به، داعيًا إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة.

ودعا "لينك"، المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي في قتل الفلسطينيين خلال المظاهرات في غزة منذ 30 مارس الماضي.

وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 60 شهيدا خلال مواجهات مع الاحتلال جرت أمس ضمن مسيرات العودة الكبرى التي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية، فيما وارتفع عدد المصابين في تلك المواجهات إلى ما يفوق على 2700 مصاب.

وشهد شرق قطاع غزة مواجهات متواصلة مع الاحتلال في إحياء ذكرى يوم النكبة السبعين، وواجههم الاحتلال بالعنف المفرط، أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.

وتزامن إحياء يوم النكبة مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تنفيذا لقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها رسميا كعاصمة لإسرائيل، وسط اشتباكات دامية بين فلسطينيين وعناصر جيش الاحتلال.

ونظمت إسرائيل احتفالية بتلك الخطوة، بحضور إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي، وممثلي 32 دولة، تزامنا مع إحياء أبناء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ70 للنكبة، واصفين القرار الأمريكي بالخطوة الاستفزازية.

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