تسجيل الدخول

الوطن

تونس: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يدفع المنطقة لمزيد من العنف

منذ 47 دقيقة
كتب: وكالات
تونس: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يدفع المنطقة لمزيد من العنف

لافتة إرشادية للسفارة الأمريكية الجديدة في القدس

أدانت تونس، ممارسات القتل واستهداف المسيرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يمكن إلاّ أن يدفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان صحفي، موقف تونس "الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف"، وفق نص البيان.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية للتدخّل الفوري لوضع حدّ لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية اللازمة له.

وبخصوص نقل السفارة الأمريكية الى القدس، اعتبرت تونس أنّ ذلك "لا يمكن إلاّ أن يدفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، وتعطيل أيّ أفق لتحقيق السلام العادل والشامل".

وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات الصلة، التي تؤكّد كلّها على أنّ وضع القدس يتمّ بحثه في مفاوضات الحلّ النهائي.

أخبار متعلقة

"العمل العربية" تستنكر نقل السفارة الأمريكية للقدس

"العمل العربية" تستنكر نقل السفارة الأمريكية للقدس
البرلمان يدين العنف الإسرائيلي: نقل السفارة الأمريكية للقدس باطل

البرلمان يدين العنف الإسرائيلي: نقل السفارة الأمريكية للقدس باطل
جامعة الأزهر تدين نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتداء على الفلسطينين

جامعة الأزهر تدين نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتداء على الفلسطينين
الخارجية الفلسطينية: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس عمل عدائي

الخارجية الفلسطينية: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس عمل عدائي
" الكتاب العرب" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس ويؤكد دعمه لفلسطين

" الكتاب العرب" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس ويؤكد دعمه لفلسطين

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

10 أساتذة يجرون المقابلات الشخصية لمنصب عميد "طب المنصورة"

10 أساتذة يجرون المقابلات الشخصية لمنصب عميد "طب المنصورة"

"التهامي" و"التوني" وزين محمود نجوم حفلات مراكز الإبداع في رمضان

"التهامي" و"التوني" وزين محمود نجوم حفلات مراكز الإبداع في رمضان

محافظ دمياط يفتتح مدارس إحلال كلي وجزئي بتكلفة 19 مليون جنيه

محافظ دمياط يفتتح مدارس إحلال كلي وجزئي بتكلفة 19 مليون جنيه

"نيابة الفيوم" تواصل التحقيق في تهمة خطف طالب بسبب بتصوير زميلته

"نيابة الفيوم" تواصل التحقيق في تهمة خطف طالب بسبب بتصوير زميلته

"كيفو قلبك" تحقق 160 ألف استماع على "أنغامي"

"كيفو قلبك" تحقق 160 ألف استماع على "أنغامي"

اختيارات الوطن

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

الأكثر قراءة

عاجل