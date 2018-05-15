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الوطن

حبس مأمور ضرائب مدينة نصر بتهمة تقاضي 400 ألف جنيه رشوة

منذ 49 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس مأمور ضرائب مدينة نصر بتهمة تقاضي 400 ألف جنيه رشوة

صورة أرشيفية

قررت نيابة شرق القاهرة، حبس مأمور ضرائب المبيعات في مدينة نصر وصاحب شركة خاصة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمتي عرض وتلقي رشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مباحث الرقابة الإدارية رصدت المكالمات الهاتفية التي جرت بين الجانبين، وألقي القبض عليهما أثناء استلام المتهمة مبلغ 400 ألف جنية نظير تخفيض مبلغ 27 مليون جنية من الرسوم الضريبية المستحقة على نشاطه عن الأعوام السابقة باستخدام فواتير صرف مزورة.

وواجهت النيابة المتهمة وشريكها بتسجيل المحادثات الصوتية، التي نجحت الرقابة الإدارية في تسجيلها، لكن المتهمة أنكرت التهمة وادعت أن الصوت الموجود في التسجيل الصوتي ليس صوتها، فقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص المحادثات.

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