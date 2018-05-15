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الوطن

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سلطة الاحتلال الجبانة قتلت 61 فلسطينيا

منذ 26 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سلطة الاحتلال الجبانة قتلت 61 فلسطينيا

مندوب فلسطين

استنكر السفير رياض منصو، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، الموقف الأمريكي ضد القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية قائلًَا: "عضو واحد بالمجلس يمنع المجلس من القيام بوظائفه ومهامه".

ووصف مندوب فلسطين خلال كلمته في الجلسة الطارئة بمجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسلطة الجبانة التي تختبئ وراء التلال وتقصف المدنيين العزل وتقتلهم في قطاع غزة.

وتابع: "اليوم يودع قطاع غزة أبنئانا الذين خرجوا ليعبروا عن رفضهم للذل والقهر والاستعباد والمعيشة التي يكرهوها".

واتهم مندوب السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 61 مدنيًا خلال 24 ساعة منهم 8 من الأطفال وأنها أصابت 2771 منهم مصابين بجروح بالغة وحرجة.

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