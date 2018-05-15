السبسي يلتقي الأمينين العامين للمنظمة العالمية والعربية الكشفية

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية أحمد الهنداوي، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم العربي للمنظمة الكشفية العالمية عاطف عبدالمجيد، اللذان يزوران تونس حاليًا.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، بأن الرئيس السبسي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية ودعمه وتشجيعه للعمل الكشفي في المنطقة العربية.

من جانبه استعرض الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية برنامج نشاط الوفد الكشفي خلال زيارته إلى تونس التي استمرت أسبوع ومختلف اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين التونسيين.