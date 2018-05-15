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الوطن

محكمة بحرينية تسقط الجنسية عن 115 متهما في قضية إرهابية

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات أنباء
محكمة بحرينية تسقط الجنسية عن 115 متهما في قضية إرهابية

الجرائم الإرهابية

قضت محكمة بحرينية اليوم، بإسقاط الجنسية عن 115 متهمًا في قضية تعود إلى عام 2015 تتعلق بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ، على صلة بالعراق وإيران.

ونقلت وكالة أنباء "بنا" البحرينية اليوم عن رئيس النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد شاهين قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ "كتائب ذوالفقار" على عدد 138 متهما.

وعاقبت المحكمة، وفق شاهين، 53 متهما بالسجن المؤبد، وثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، ومتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، و15 متهمًا بالسجن لمدة سبع سنوات، و37 متهماً بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأشار شاهين إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة ست متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبراءة ثلاثة وعشرين متهماً ، وإسقاط الجنسية عن 115 متهماً ومصادرة المضبوطات.

ونسبت المحكمة الى المحكوم عليهم تهم "تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذاً لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير".

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