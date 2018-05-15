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الوطن

أمير الرياض يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات أنباء
أمير الرياض يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

الداخلية السعودية

استقبل فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه في قصر الحكم، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الرياض، سلطان بن عيدان الطويل، اليوم، ومساعده خالد بن بداي السهلي، اللذان قَدِمَا للسلام عليه، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وتمنى "بن بندر" التوفيق والسداد لهما فيما كلفا به، مؤكدا المسؤولية والأمانة العظيمة.

يذكر أن الإدارة العامة للمجاهدين، هي إحدى إدارات وزارة الداخلية السعودية، أُنشأت في عهد الملك عبد العزيز، وتتبع لها 6 فروع، إلى جانب الفرع الرئيسي في الرياض.

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