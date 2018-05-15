آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء تنديدا بجرائم الاحتلال

تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تضامناً مع شعبنا الفلسطيني، غداة استشهاد 63 مواطنا وإصابة نحو 2800 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية من قطاع غزة، وفي مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال احتجاجهم على تدشين السفارة الأميركية في القدس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وسارت التظاهرة التي جابت وسط صنعاء خلف شعار "تموت أمريكا واسرائيل وتحيا القدس".

كما هتف المتظاهرون شعارهم المعتاد "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل"، ورفعوا اعلام فلسطين، ورددوا الهتافات المؤكدة على نصرة القضية الفلسطينية والمنددة بالجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت حشود المتظاهرين، الرفض المطلق لتهويد القدس وقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إليها، وشددت على أن القدس عربية وستظل عاصمة فلسطين الأبدية.

كما أكد المتظاهرون وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان اليمنيين.

وألقيت في المسيرة عدد من الكلمات أكدت في مجملها أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للشعب اليمني.