عمدة باليرمو: الجيش الإسرائيلي يمارس عنفا دمويا وقتلا عشوائيا

قال عمدة مدينة باليرمو الإيطالية، ليولوكا أورلاندو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يمارس عنفاً دموياً فتاكاً، وسياسة عقوبات جماعية، وقتلاً عشوائياً جماعياً، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف "أورلاندو"، في بيان، أن "دماء الفلسطينيين تجعل الحق في دولة حرة لهم أكثر قوة"، في إشارة إلى شهداء مجزرة الأمس، في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وتابع: "هذه أيام حزينة بالنسبة للشرق الأوسط وفلسطين وإسرائيل، وللدين اليهودي".

وشدد عمدة عاصمة جزيرة صقلية (جنوب)، أن "خيارات وسلوك الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، يجب على الأقل أن تثير القلق في العالم اليهودي، فضلاً عن حقيقة أنه يلقى تأييد حكومات يمينية أوروبية".

وأمس الإثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح 3188 بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.