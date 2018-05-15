"محلية قلين" تعلن عن 20 وظيفة في إطار هيكلة الجهاز الإداري

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيس المركز والمدينة، عن فتح باب تلقي طلبات شغل الوظائف الإشرافية للدرجات الشاغرة بالوحدة المحلية، وذلك لهيكلة الجهاز الإداري للدولة بمحافظة كفر الشيخ.

وأعلنت الوحد المحلية عن تلقي الطلبات لمدة شهر كامل لـ20وظيفة شاغرة لاستغلال الخبرات، ترسيخا لمبدأ التنمية البشرية واستغلال الطاقات البشرية التي يتمتع بها جهاز الدولة لصالح وبناء وتنمية المحافظة.

كما أعلنت عن المستندات اللازمة للتقدم لتلك الوظائف وهي بيان الحالة الوظيفية، 6 ملفات من المستندات الدالة على المهارات وإنجازاته السابقة، وأن يقدم مقترحًا تطويريًا للوظيفة المراد شغلها، شهادة قانونية بعدم إحالته إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، على أن يقدم المتقدم طلبا للسكرتير العام "إدارة الموارد البشرية".