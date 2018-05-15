تظاهرات في صنعاء وتونس ولبنان تضامنا مع الفلسطينيين

تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء، اليوم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني غداة استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجهم على نقل السفارة الأمريكية في القدس في المنطقة الحدودية من قطاع غزة.

سارت التظاهرة التي جابت وسط صنعاء خلف شعار "تموت أمريكا وإسرائيل وتحيا القدس".

كما هتف المتظاهرون شعارهم المعتاد "الموت لأمريكا، الموت لاسرائيل". ورفعوا اعلام فلسطين ورايات حزب الله والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية منذ 2014.

وفي لبنان، لبّى أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني من مخيمات عدة دعوة القوى الفلسطينية للمشاركة في "مسيرة العودة الكبرى" في الذكرى السبعين للنكبة واحتجاجا على القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في قلعة الشقيف في قرية ارنون الحدودية مع اسرائيل في جنوب لبنان.

وفي تونس، تظاهر نحو مئة شخص بعد الظهر أمام السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية وبينهم قادة احزاب سياسية ونقابات، وفقا لصحافي من فرانس برس.

وأدانت وزارة الخارجية التونسية اليومن بـ"أقوى العبارات عمليات القتل التي تستهدف التظاهرات السلمية" الفلسطينية. واضافت "أن تونس تدعو المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل على وجه السرعة".

واعتبرت أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيؤدي إلى "تفاقم الوضع".