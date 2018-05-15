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الوطن

محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا رمضان" في فارسكور بتخفيضات 20%

منذ 26 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا رمضان" في فارسكور بتخفيضات 20%

محافظ دمياط يفتتح معرض " أهلا رمضان " بفارسكور ويتفقد سيارات البيع المتنقلة لخدمة القرى ا

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، معرض "أهلاً رمضان"، بفارسكور لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية والتموينية خلال فترة شهر رمضان المبارك.

وينظم المعرض على مساحة 500 متر ويقدم تخفيضات تصل إلى 20% وتفقد المحافظ المعرض بأقسامه المختلفة لبيع اللحوم البلدي والمستوردة وكافة أنواع المجمدات، بالإضافة إلى السلع الأساسية.

كما تفقد المحافظ السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة توفير الأرز بهذه السيارات لخدمة المواطنين قدر المستطاع.

كما تفقد المحافظ القسم الخاص ببيع منتجات الأسر المنتجة، مشيدًا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة.

وتوجه المحافظ للمشاركات بهذا القسم بالشكر و بالأخص لمديرية الصحة ونوادي المرأة لحرصهم على التواجد بهذا المعرض.

وعلى هامش المعرض أكد المحافظ انه جرى تنظيم معرض "أهلا رمضان" بكل مركز ومدينة ليصل عدد المعارض بالمحافظة لـ٧ معارض بخلاف سيارات البيع المتنقلة والسيارات التابعة للقوات المسلحة بهدف توفير السلع الأساسية بسعر الجملة.

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