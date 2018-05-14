محافظ دمياط يتابع موقف توصيل المرافق العامة إلى فندق اللسان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق العامة إلى فندق اللسان بمدينة رأس البر، وذلك مع ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

ووجه المحافظ، تعليماته، لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد عسل، بالإسراع في إتمام أعمال خطوط الصرف الصحي، وكذلك ممثلي شركة الكهرباء بالانتهاء من أعمال الشبكات وتذليل كافة العقبات لتوصيل مرافق الفندق، تمهيدا لافتتاحه خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره كل من، عادل والي، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتوفيق القاضي، العضو المنتدب لشركة اشتايجنبرجر، والمهندس وليد نجم، المدير التنفيذي للمشروع.