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الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

منذ 23 دقيقة
كتب: هيثم محمد
"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

لاعبو الزمالك بعد الفوز بالكأس

في منتصف أبريل الماضي، كانت خيبة الأمل، تحل على جماهير الزمالك، بعد حسم الأهلي لبطولة الدوري لصالحه بفارق نحو 20 نقطة عن أقرب منافسيه، تلاه بـ6 أيام فقط، خروج "الأبيض" من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ32 مكرر، على يد "ولايتا ديتشا" الإثيوبي، محاها خالد جلال، حيث صنع صحوة للفريق الأول لكرة القدم "ريمونتادا" عقب توليه مهمة المدير الفني للفريق في الشهر ذاته.

صنع خالد جلال مع الفريق الأبيض "ريمونتادا"، جعلت الزمالك يتوج ببطولة في هذا الموسم، بطولة كأس مصر الـ26 في تاريخه، خلال 20 يوما فقط، بدلا من الخروج منه خالي الوفاض، إضافة إلى البطولة الخاصة، في ثاني مباراة تحت قيادته، عنما فاز على الأهلي لأول مرة منذ 11 عاما، في بطولة الدوري (القمة 116)، ما أعاد الفرحة والأمل لجماهيره في عودة الانتصارات من جديد لأبناء القلعة البيضاء.

4 مباريات خلال الـ20 يوما المشار إليها، لم تشهد هزيمة واحدة للزمالك، بدأت بالأهلي بنتيجة 2-1، ثم الإنتاج الحربي 3-1، تلاهما فوز كبير على الإسماعيلي (وصيف) الدوري 4-1، وختاما، اليوم، بالتتويج بكأس مصر بضربات الجزاء.

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