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الوطن

حالة الطقس غدا: مائل للحرارة بالقاهرة ووجه بحري.. شديد على الصعيد

أمس PM 11:50
كتب: سحر المكاوى
حالة الطقس غدا: مائل للحرارة بالقاهرة ووجه بحري.. شديد على الصعيد

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن طقس معتدل يسود، غدا، على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد على جنوبه، وذلك خلال ساعات النهار، يكون لطيف خلال الليل على جميع الأنحاء.

وقال "عبد العال"، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن الرؤية في الشبورة المائية، تَقِلّ  صباحا، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

وعن الرياح، أوضح أن أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، وكذلك على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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