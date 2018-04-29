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الوطن

النشرة الجوية: تحذيرات من "الأرصاد" و"الوزراء".. وأمطار تصل لحد السيول بهذه المناطق

أمس PM 11:56
كتب: محمود البدوي
النشرة الجوية: تحذيرات من "الأرصاد" و"الوزراء".. وأمطار تصل لحد السيول بهذه المناطق

الأرصاد

تقدم "الوطن" نشرة الأرصاد الجوية وحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث ذكر الدكتور أحمد عبد العال، أن اجتماع هيئة الأرصاد الجوية برئاسته، كان للتحدث عن التنبؤ بحالة الجو خلال الأيام المقبلة، موضحا أنها تتنبأ به وتعطي المعلومات المتوافرة لديها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء رادار للطقس، وهو ما كان ينقصها، موضحا أنه سيوضح كمية المياه الموجودة في كل سحابة، مؤكدًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية، خاصة بالإسكندرية وسيوة، حيث تسقط أمطار خفيفة تتقدم للداخل حتى تشمل جميع المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن مدن شمال وجنوب الصعيد ومحافظات البحر الأحمر، تهطل عليها أمطارا غزيرة قد تصل إلى حد السيول، حيث إن تلك الظاهرة تدوم حتى الثلاثاء المقبل مع نشاط للرياح، لافتا إلى أنه لن تتواجد أي عاصفة ترابية كما يتداول البعض، حيث أن درجة الحرارة في القاهرة غدا 38 درجة، فيما ستكون 40 في أسيوط 40.

وأوضح أن هناك تعاونا تام بيننا وزارة الري، وذلك ردا على تصريحات الأخيرة بشأن توقعاتها للطقس، موضحا أن الوزارة تحتاج إلى معلومات عن حالة الأمطار وغيرها، نظرا لطبيعة عملها.

وأوضح أن ما تم نشره في الصحف عن أن وزارة الري تتحدث عنها في الأيام المقبلة، كان من خلال أحد المسؤولين في الوزارة الذي نشر الحالة، عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، بغرض إطلاع المواطنين في القرى عليها ليحترسوا.

فيما قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنإن رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتمع مع وزيري الري والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الأرصاد، الدكتور أحمد عبد العال، لمتابعة حالة الطقس وكيفية مواجهة التقلبات فيه، موضحًا أن هناك تحذيرات من طقس سيء من الأرصاد اعتبارًا من اليوم وحتى 3 مايو المقبل.

وأكد سلطان، أن هناك توجيهات للمحافظين بالاستعداد لمواجهة أي طوارئ، وأنه تم التوجيه بأن تكون محطات الرفع لها أكثر من مصدر كهربائي للتغذية، حتى لا يحدث عطل، وتتمكن من شفط المياه.

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