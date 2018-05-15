محافظ دمياط يفتتح الوحدة المحلية بقرية العطوى بتكلفة 1.770 مليون جنيه

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الوحدة المحلية بقرية العطوى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، بتكلفة إجمالية 1.770 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ خلال تفقده للمبنى بأعمال الإنشاء والتجهيزات الموجودة به، حيث توجه بالشكر إلى المقاول المنفذ، مؤكدًا أنه مثالا يحتذى للجميع في مدى إخلاصه للعمل.

ووجه المحافظ لجميع العاملين بالوحدة بالمحافظة على المبنى والعمل دائما على خدمة المواطنين وإنجاز المهام الخاصة بهم وتحقيق الانضباط الإداري.

وخلال مراسم الافتتاح تلقى المحافظ عدة شكاوى من المواطنين حيث وجه المحافظ على الفور لرئيس قطاع الكهرباء ببحث إمكانية توصيل كابل الكهرباء بقرية العطوى، وأمر اللواء ياسر حفناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بإزالة التعديات بطريق عزبة جابر.