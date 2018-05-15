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الوطن

"ساويرس": ما يحدث فى حزب المصريين يذكرني بفيلم أمير الانتقام

أمس PM 11:40
كتب: سلمان إسماعيل
"ساويرس": ما يحدث فى حزب المصريين يذكرني بفيلم أمير الانتقام

المهندس نجيب ساويرس

قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، والذي جرى استبعاده من عضويته، عقب خلاف دب بينه وبين قيادات الحزب، مايو الماضي: "ما يحدث فى حزب المصريين يفكرنى بفيلم أمير الانتقام؛ الأول نصر القفاص، والثانى علاء عابد، والثالث يهوذا".

وأضاف "ساويرس" في تغريده له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اللهم لا شماتة، قلبى موجوع و أنا أرى حزب أسسته بآمال عريضة يؤول إلى هذا الوضع المبكى".

كان الدكتور عصام، خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قد أصدر قرارا بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، مساء اليوم الثلاثاء، بإعفاء النائب علاء عابد من منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، واختيار النائب أيمن أبو العلا، بدلاً منه.

وتضمن قرار رئيس الحزب، 4 مواد، كالتالي:

"مادة 1": إعفاء النائب علاء السعيد إبراهيم عابد، من منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.

"مادة 2": اختيار النائب أيمن أحمد حسين أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، استكمالا لدور الانعقاد الثالث.

"مادة 3": يخطر دولة رئيس مجلس النواب لجمهورية مصر العربية بالقرار.

"مادة 4": يُعمل بهذا القرار من تاريخ وساعة نشره وإعلانه.

وذكرت مصادر مطلعة بحزب "المصريين الأحرار" لـ"الوطن"، أن السبب وراء إصدار عصام خليل رئيس الحزب، هذا القرار يأتي بسبب اتصالات أجراها "عابد" مع عدد من نواب الحزب لإقناعهم بالاستقالة من الحزب وتوقيع عضويات جديدة بحزب مستقبل وطن بعد خلافات نشبت بينه وبين رئيس الحزب الحالي.

الأمر الذي رد عليه النائب علاء عابد، بقوله، إنه يحترم قرار الدكتور عصام خليل، بإعفائه من رئاسة الهيئة البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس الحزب وأعضاءه قدموا له على مدار 3 سنوات كل ما هو مطلوب لدعم الهيئة البرلمانية تحت قبة البرلمان.

وحول نيته ترك الحزب اكتفي بتعليقه قائلا: "السياسة ليس بها ثوابت، وسأتخذ القرار الذي سيكون في صالح مصر".

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