نقيب الصيادلة: أياد خفية تسعى لتدمير النقابة.. ومستمرون في التطهير

قال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه سيستمر في تطهير النقابة ممن وصفهم بـ"المتآمرين على جموع صيادلة مصر"، مضيفا "هناك صيدلي تلاعب بصيدليات مصر، وأطلق عليه عنتيل الصيادلة، وهناك أيدي خفية كانت تسعى لتدمير النقابة مثل سلاسل الصيدليات الشهيرة".

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن "قانون النقابة يمنع الصيدلي من امتلاك أكثر من صيدليتين وإدارة واحدة فقط، وهذه المؤامرات لإزاحة النقيب، وهذا السيناريو تكرر مع النقيب السابق، حيث تم كسر بابه وسرقة وتغيير الأختام، وتم اتهام النقيب السابق بالفساد".

وأشار إلى أنه "لا يقبل أن يستمر هذا المسلسل الهزيل الذي يهدف لإضعاف النقابة والتي هدفها الوحيد توفير علاج آمن للمريض، ومحاربة رؤوس الأموال الفاسدة".