وزيرة الهجرة: توصلنا لحل توافقي في أزمة إجازات المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها تلقت شكاوى وطلبات عدة من المصريين بالخارج من محافظة الشرقية، ومن محافظات أخرى، بتجديد إجازات العاملين في الخارج بدون مرتب، وطلبت من رئيس الوزراء التواجد في مجلس المحافظين لعرض المشكلة في وجود محافظ الشرقية وعدد من المحافظين الآخرين.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي"، أنه في نهاية المجلس أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة من وزارة الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط لبحث المشكلة وحلها.

وأشارت إلى أنها توصلت لحل توافقي خاص بأزمتهم المتمثلة في تجديد إجازات العاملين بدون مرتب بعد اجتماع استغرق 3 ساعات، وتداول الأمر مع ذوى الخبرة القانونية، وسيتم عرض هذا الحل على رئيس الوزراء الخميس المقبل لاستصدار القرار اللازم.