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الوطن

مكرم محمد أحمد: ما يحدث الآن في غزة يجد مساندة قوية من ترامب

منذ 28 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم محمد أحمد: ما يحدث الآن في غزة يجد مساندة قوية من ترامب

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إسرائيل تمارس عمليات قتل فورية ومتعمدة ضد الفلسطينيين العزل، في الوقت الذي لم يُخدش فيه جندي إسرائيلي واحد.

وأضاف مكرم في تصريحات متلفزة أن القوات الخاصة الإسرائيلية والقناصة يترصدون الفلسطينيين على الشريط الحدودي، ويتعمدون إطلاق النار عليهم رغم أنهم عزل، وإصابة سيقانهم بهدف بترها لاحقًا، في سياسة واضحة المعالم أدت الشهر الماضي فقط إلى بتر سيقان 17 فلسطينيا، جميعهم من الشباب دون العشرين عاما، ضرب القناصة الإسرائيليون سيقانهم بصورة مخططة جعل بتر الساق هو الحل الوحيد، لأن الأطباء في قطاع غزة لا يستطيعون التعامل مع هذه الحالات؛ ولأن الإسرائيليين يرفضون نقل المصابين إلى الضفة الغربية أو إسرائيل حيث تتوافر إمكانات العلاج بصورة آمنة تمنع بتر الأعضاء!، وبهذه الصورة الممنهجة أصيب أكثر من 2200 فلسطيني بإصابات بالغة في الساقين.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أن تصرفات الرئيس الأمريكي تزيد الأمور سوءًا، لافتًا إلى أن ترامب أرسل مستشاره القومي ونجلته للاحتفال بدلا منه بنقل السفارة الأمريكية للقدس في صورة فاضحة للسياسة الأمريكية.

وتابع مكرم قائلا إن أمريكا تساعد إسرائيل في تعنتها وقمعها للبشر، مؤكدا على أن الفلسطينيين يرون أن الحياة والموت متساويين في ظل تجميد السلام وتعنت إسرائيل مع جميع المبادرات والحلول.

وأكد مكرم أنه ليس من حق إسرائيل إطلاق الرصاص على المسيرات السلمية للفلسطينين الذين يقفون على بعد 700 متر من الحاجز الإسرائيلي، وما تقوم به هو قتل مع سبق الإصرار والترصد.

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