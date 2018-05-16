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الوطن

بركات: "الإحصاء" وضع تطبيقا على الموبايل يكشف أهداف التنمية المستدامة

منذ 26 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
بركات: "الإحصاء" وضع تطبيقا على الموبايل يكشف أهداف التنمية المستدامة

اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز صمم  تطبيقا جديدا على الموبايل يحمل عبر "جوجل بلاي"، يتيح الاطلاع على كافة أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات تحقيقها ويمكن لأي مواطن الوصول لها.

وأوضح رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، أمس، أن هذا التطبيق يحتوي  على أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، وأيضا على أجندة أفريقيا، وكذلك إستراتيجية مصر "20-30".

وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أمس، مؤتمرا لإطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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